Рано утром 2 января полиция получила сообщение о том, что в одной из квартир в Тырва было найдено тело мужчины.
Праздник обернулся трагедией: во время застолья убили мужчину средних лет
В квартире было обнаружено тело 47-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA).
По предварительным данным, 50-летний мужчина, находившийся в квартире, напал на 47-летнего мужчину с ножом во время совместного употребления алкоголя. От полученных травм пострадавший скончался.
Полицейские задержали 50-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Двух других мужчин, находившихся в квартире, доставили в вытрезвитель.
Точные обстоятельства происшествия полиция выясняет в рамках уголовного производства.