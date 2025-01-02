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Праздник обернулся трагедией: во время застолья убили мужчину средних лет

Перевод: Каролина Вертяева
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Полицейская машина. Фото иллюстративное.
Полицейская машина. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

Рано утром 2 января полиция получила сообщение о том, что в одной из квартир в Тырва было найдено тело мужчины.

В квартире было обнаружено тело 47-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA).

По предварительным данным, 50-летний мужчина, находившийся в квартире, напал на 47-летнего мужчину с ножом во время совместного употребления алкоголя. От полученных травм пострадавший скончался.

Полицейские задержали 50-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Двух других мужчин, находившихся в квартире, доставили в вытрезвитель.

Точные обстоятельства происшествия полиция выясняет в рамках уголовного производства.

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