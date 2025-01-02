Долгожданное событие: после трехлетнего ремонта в Хельсинки открывается дворец «Финляндия»

В субботу, 4 января, Finlandia-talo, или Дворец «Финляндия» снова откроет двери. Капитальный ремонт здания длился три года.

В обновленном дворце будет еще больше разнообразных услуг: от ресторана и кафе с алкогольными напитками до размещения, выставок и дизайнерского магазина.

Здание спроектировано выдающимся финским архитектором Алваром Аалто и построено в 1971 году.

Впервые в своей истории обновленный дворец будет открыт не только для участников конференций и мероприятий, но и для всех жителей города и туристов как общее, ежедневное место отдыха и достопримечательность.

«В нашей истории начинается совершенно новая эпоха. Современность требует новых подходов и моделей работы. Открывающийся в субботу Дворец «Финляндия» будет уникальным центром мероприятий, где каждый сможет испытать что-то новое, и двери которого будут открыты для всех, - сказала генеральный директор Finlandia-talo Oy Йоханна Толонен.

Ежегодная посещаемость здания до ремонта составляла около 200 000 человек. В будущем число посетителей планируется удвоить.