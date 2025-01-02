Более 26 000 евро Жертва мошенничества потеряла деньги на фальшивой платформе

Полиция сообщила, что 18 ноября женщина познакомилась в Facebook с мужчиной, который рассказал ей о возможности инвестиций, передал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Женщина предоставила ему свои контактные данные, после чего с ней связались через WhatsApp и представили возможности инвестиционной платформы clg-limited.net.

Жертва зарегистрировала учетную запись на платформе и по инструкции внесла первый депозит в размере 200 евро. С 23 ноября по 24 декабря мошенники использовали ее данные, чтобы оформить кредиты в различных микрофинансовых организациях. Полученные деньги она переводила на счет MultiExchange UAB по указаниям мошенников.

В настоящее время у нее нет доступа к платформе, и от нее требуют дополнительные платежи. Предварительный ущерб составляет 26 700 евро.