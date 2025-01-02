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Леванди получил щелчок по носу от руководителя эстонской лыжной сборной: что же будет, когда мы начнем тренироваться?

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Айвар Рехемаа.
Айвар Рехемаа. Фото: Margus Ansu/Tartu Postimees

Руководитель сборной Эстонии по лыжным гонкам Айвар Рехемаа щелкнул по носу олимпийского призера Аллара Леванди, который в статье Postimees, опубликованной в середине декабря, похвалил отправившегося на тренировки в Норвегию Алвара Йоханнеса Алева и отметил, что в Эстонии просто слишком мало тренируются.

На фоне впечатляющих результатов, показанных на Tour de Ski, Рехемаа задался вопросом: что же тогда будет, когда эстонцы начнут тренироваться по-настоящему?

На третьем этапе Tour de Ski отличился Мартин Химма, который значительную часть дистанции проехал, буквально по пятам преследуя Йоханнеса Хесфлота Клебо и занял 15-е место. И если Алев уже несколько лет тренируется в Норвегии, то Химма занимается вместе с эстонской сборной.

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