Руководитель сборной Эстонии по лыжным гонкам Айвар Рехемаа щелкнул по носу олимпийского призера Аллара Леванди, который в статье Postimees, опубликованной в середине декабря, похвалил отправившегося на тренировки в Норвегию Алвара Йоханнеса Алева и отметил, что в Эстонии просто слишком мало тренируются.
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Леванди получил щелчок по носу от руководителя эстонской лыжной сборной: что же будет, когда мы начнем тренироваться?
На фоне впечатляющих результатов, показанных на Tour de Ski, Рехемаа задался вопросом: что же тогда будет, когда эстонцы начнут тренироваться по-настоящему?