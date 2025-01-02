Леванди получил щелчок по носу от руководителя эстонской лыжной сборной: что же будет, когда мы начнем тренироваться?

Руководитель сборной Эстонии по лыжным гонкам Айвар Рехемаа щелкнул по носу олимпийского призера Аллара Леванди, который в статье Postimees, опубликованной в середине декабря, похвалил отправившегося на тренировки в Норвегию Алвара Йоханнеса Алева и отметил, что в Эстонии просто слишком мало тренируются.