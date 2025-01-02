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«Вам нужно заменить электросчетчик!»: в Эстонии распространяется новая схема мошенничества

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Полиция сообщает, что в последние дни участились случаи, когда русскоязычный человек звонит и представляется сотрудником Enefit или Eesti Energia.

По словам веб-полицейского вильяндиского отделения полиции Элерин Тетсманн, мошенник утверждает, что из-за десинхронизации электрических сетей Эстонии и России необходимо заменить электросчетчик. Затем злоумышленник просит войти в систему через Smart-ID, Mobiil-ID или интернет-банк.

«Так мошенник получает доступ к вашему счету, и вы можете потерять все свои сбережения», - предупредила Тетсманн, призывая прервать такой звонок. Ни в коем случае нельзя сообщать свои PIN-коды или входить на подозрительные сайты. «В худшем случае на имя пострадавшего могут оформить быстрые кредиты, которые придется выплачивать самостоятельно», - объяснила она.

Тетсманн подчеркнула, что такой звонок следует немедленно прервать и сообщить о случившемся в полицию. Веб-полицейский также попросила поделиться этой информацией с пожилыми родственниками, чтобы они не стали жертвами мошенников.

По оценкам, в прошлом году интернет-мошенники обманули жителей Эстонии почти на восемь миллионов евро с помощью звонков и онлайн-схем. В большинстве случаев полиции не удается поймать преступников и привлечь их к ответственности, так как следы зачастую ведут в недружественные Эстонии государства или регионы, с правоохранителями которых невозможно сотрудничать.

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