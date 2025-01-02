Государство отказывается от синхронного перевода пресс-конференций правительства на русский язык

«С начала года Государственная канцелярия решила отказаться от синхронного перевода пресс-конференций правительства на русский язык на еженедельной основе. Цифры просмотров показывают, что эту возможность имеет смысл предлагать скорее в тех случаях, когда мы имеем дело с кризисной информацией. Мы сохранили возможность в любой момент оперативно возобновить синхронный перевод. Еженедельные пресс-конференции правительства в полном объеме все же представляют интерес в первую очередь для журналистов. А русскоязычные СМИ Эстонии хорошо и оперативно доносят новости о решениях правительства до своей аудитории и не прибегая к помощи синхронного перевода», - говорится в сообщении коммуникационного бюро правительства.