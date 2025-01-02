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В Нью-Йорке произошла стрельба возле ночного клуба. Есть раненые

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Полиция Нью-Йорка.
Полиция Нью-Йорка. Фото: Postimees

По крайней мере десять человек получили ранения в результате стрельбы возле ночного клуба в Нью-Йорке, пишет Meduza со ссылкой на The New York Post.

Инцидент произошел вечером 1 января в районе Куинс у клуба Amazura, где проходила закрытая вечеринка. По данным полиции, четверо вооруженных злоумышленников произвели не менее 30 беспорядочных выстрелов по толпе, находившейся у входа в заведение.

Все пострадавшие - подростки в возрасте от 16 до 20 лет. Все они доставлены в больницы. Состояние раненых не оценивается как критическое.

Полиция объявила в розыск серый автомобиль марки Infiniti, на котором подозреваемые скрылись с места преступления.

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