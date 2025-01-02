Узнайте, как сделать самого крутого снеговика. Был бы снег!

Классический снеговик должен иметь нос, глаза, руки-веточки и головной убор, обычно сделанный из старого ведра. Но ваш снеговик может стать самым оригинальным! Нарядите его в шарф и шапку, используйте все, что есть дома и что не жалко, если кто-то, проходя мимо, заберет ваше добро для своего снеговика.