Лучший игрок Эстонии по Counter-Strike 2 покинул свою команду

С весны 2022 года «ropz» играл в составе FaZe Clan, но 1 января он сообщил о своем уходе.

«Однажды 12-летний мальчик мечтал играть за FaZe. Этот мальчик - я. Десять лет спустя я горжусь не только тем, что осуществил эту мечту, но и тем, что смог создать исторические моменты в составе FaZe», - написал «ropz» в X (бывший Twitter).

«Сегодня я официально покидаю FaZe, чтобы начать новое приключение. Было абсолютной честью представлять эту команду вместе с замечательными людьми, которые стали для меня семьей. Воспоминания на всю жизнь, лучшие 3 года в моей жизни», - добавил он.

«Никакие слова не смогут описать, как много это для меня значило и насколько все это было особенным. Я принял это решение с тяжелым сердцем, и часть меня всегда будет любить эту команду и организацию. Спасибо.»

Официального подтверждения пока нет, но, по слухам, 25-летний «ropz» присоединится к Vitality. Сам киберспортсмен с иронией написал в X, что «ищет работу».