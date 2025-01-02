Знаменитая теннисистка весь сезон играла, скрывая от общественности свой страшный диагноз

Третья ракетка мира в парном разряде в своем Instagram сообщила, что весь прошлый сезон играла, проходя терапию – у 32-летней спортсменки в апреле диагностировали рак груди. О своем диагнозе она сообщила лишь сейчас.

«Я знаю, что для многих это станет шоком, но я в порядке, и со мной все будет в порядке. Ранняя диагностика спасает жизни», - написала Дабровски.

«Почему я рассказываю свою историю сейчас? Долгое время я не была готова подвергать себя возможному вниманию и вопросам. Я хотела разобраться во всем в частном порядке, посвятив в это только самых близких мне людей. Было так много неизвестного, и так много нужно было узнать и исследовать. Сейчас я лучше понимаю свое лечение, побочные эффекты и то, как с ними справляться», - добавила теннисистка.

Ради Уимблдона она отложила лечение и вышла в финал турнира. В Париже Дабровски завоевала бронзу в миксте с Феликсом Оже-Альяссимом. В ноябре канадка и Рутлифф завершили сезон победой на Итоговом турнире WTA.

Сейчас теннисистка отметила, что у нее все в порядке.