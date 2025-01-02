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В Финском заливе начались работы по ремонту поврежденного кабеля связи Elisa

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Raigo Pajula

В Финском заливе начались работы по ремонту поврежденного в сочельник кабеля связи Elisa, сообщил в четверг директор в сфере безопасности Elisa Яакко Валлениус.

За ремонт кабелей связи Elisa и Citic отвечает финское кабельное судно Telepaatti, которое проводит на море кабелеукладочные и ремонтные работы.

По данным сайта Marinetraffic, судно на данный момент находится в Финском заливе.

Заведующий техническим отделом Citic Рональд Розенберг сообщил ранее STT, что кабель Citic будут чинить после кабеля Elisa.

Необходимые для ремонта эстонско-финского электрического кабеля EstLink 2 работы также продвигаются, сообщил глава отдела системного оператора Fingrid Киммо Непола.

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