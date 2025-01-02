В Финском заливе начались работы по ремонту поврежденного в сочельник кабеля связи Elisa, сообщил в четверг директор в сфере безопасности Elisa Яакко Валлениус.
В Финском заливе начались работы по ремонту поврежденного кабеля связи Elisa
За ремонт кабелей связи Elisa и Citic отвечает финское кабельное судно Telepaatti, которое проводит на море кабелеукладочные и ремонтные работы.
По данным сайта Marinetraffic, судно на данный момент находится в Финском заливе.
Заведующий техническим отделом Citic Рональд Розенберг сообщил ранее STT, что кабель Citic будут чинить после кабеля Elisa.
Необходимые для ремонта эстонско-финского электрического кабеля EstLink 2 работы также продвигаются, сообщил глава отдела системного оператора Fingrid Киммо Непола.