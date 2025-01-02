В Тарту начинается обсуждение детальной планировки важного культурного объекта

Детальная планировка должна создать правовую основу для строительства культурного центра и благоустройства территории между Эмайыги и Старым городом. Половина участка Ууэтуру, 1 останется зеленой зоной, остальная часть будет застроена.

На бульваре Вабадузе появятся тротуары и велосипедные дорожки.

Улица Поэ останется зоной, разделенной между пешеходами и велосипедистами, но автомобильное движение сохранится.

Улица Ууэтуру станет преимущественно пешеходной и велосипедной зоной, однако движение автомобилей для обслуживания торгового центра и культурного центра будет разрешено.

Дополнительное озеленение запланировано на бульваре Вабадузе и улице Ууэтуру. Велопарковки расположат рядом с входами в культурный центр, а автомобильная парковка будет находиться на подземном уровне здания.

По словам вице-мэра Тарту Эло Кийвет, новый культурный центр оживит город и создаст привлекательную городскую среду. «Сейчас самое время высказать свое мнение о том, каким мы хотим видеть центр города», - добавила Кийвет.

Планировка доступна на сайте города Тарту и в информационном центре ратуши. 20 января в 17:30 в зале тартуской Городской библиотеки состоится информационная встреча, на которой заинтересованные жители города смогут задать свои вопросы Предложения можно направить до 3 февраля через интернет, по электронной почте rlo@tartu.ee или обычной почтой по адресу Кюйни, 3. Итоги будут подведены на публичном обсуждении в начале марта.