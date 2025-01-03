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Спорная скульптура в Силламяэ: дело об идеологии, общественных интересах и щедрости чиновников

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Фото статьи
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Власти Силламяэ решили заменить маленькую статую в парке на новую, большую. Заплатили скульптору за одну, теперь заплатят за другую. Чиновники утверждают, что ныне стоящая на большом постаменте розовая волейболистка не годится для парка. Ее создатели уверены, что идеологически неприемлемой будет как раз заказанная новая. Как город и подрядчик согласовали проект, если он вызывает такие разногласия и нужна ли вообще эта статуя в Силламяэ? Кто же разгулялся на народные деньги и так ярко напортачил с искусством?

В декабре в «Северном побережье» появилась новость от властей города Силламяэ: по «многочисленным пожеланиям горожан» установленную сейчас в музейном парке маленькую фигуру спортсменки заменят на скульптуру волейболистки в полный рост.

Создание новой девушки с мячом обойдется городу в сумму около 16 тысяч евро, то есть налогоплательщики опять заплатят за статую, так как первый вариант, по мнению горуправы, не удался. Чтобы понять странности этой истории и глубину разочарования горожан, имеет смысл вернуться к началу музейного проекта: в 2022 год.

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