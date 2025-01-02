В пятницу в Эстонии отметят День памяти сражавшихся в Освободительной войне

В пятницу в 10.30 минутой молчания почтут память павших в Освободительной войне - ровно 105 лет назад вступило в силу перемирие в Освободительной войне, а перемирие с Советской Россией подписали 31 декабря 1919 года.

Соглашение о перемирии предусматривало прекращение военных действий на фронте между Эстонией и Советской Россией 3 января 1920 года в 10.30. Освободительная война завершилась победой Эстонии 2 февраля 1920 года, когда в Тарту подписали мирный договор.

Каждый год 3 января в 10.30 в момент вступления в силу перемирия соблюдают минуту молчания в честь тех эстонцев и иностранцев, которые сражались в Освободительной войне и отдали жизнь за свободу Эстонии. 3 января также поднимают государственные флаги - флаги вывешивают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица, это могут сделать и все остальные.

Вместе с жертвами терроризма, военнопленными и погибшими иным образом число человеческих жертв в Освободительной войне с эстонской стороны может составлять более 6000 человек.

В 10.33 в пятницу у монумента победы в Освободительной войне в Таллинне выступит с речью министр обороны Ханно Певкур, затем выступят ученик Таллиннской реальной школы Тау Себастиан Мёльдер, председатель Эстонского союза корпорации Лаури Линнамяэ, а архиепископ Урмас Вийльма прочтет молитву. Затем министр Певкур, командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило и глава Кайтселийта генерал-майор Ильмар Тамм возложат венки к монументу.