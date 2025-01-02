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В случае вылета из АПЛ «Манчестер Юнайтед» может лишиться миллиардного спонсорского контракта

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Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед. Фото: Mark Cosgrove

Издание The Telegraph сообщает, что в случае вылета из АПЛ «Манчестер Юнайтед» может остаться без крупного спонсорского контракта – речь идет о сумме, превышающей миллиард евро.

Спонсорами МЮ является крупный немецкий производитель спортивной одежды Adidas. По данным источников, сумма спонсорского соглашения составляет 900 млн фунтов стерлингов – то есть более миллиарда евро. По условиям контракта, Adidas имеет право расторгнуть контракт, если МЮ вылетит из Английской премьер-лиги.

Есть еще один вариант – урезание ежегодного бюджета вдвое.

Сейчас дела у «Манчестер Юнайтед» идут откровенно плохо: в текущей турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 22 очка в 19 матчах. До зоны вылета им не хватает 7 очков.

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