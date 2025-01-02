В случае вылета из АПЛ «Манчестер Юнайтед» может лишиться миллиардного спонсорского контракта

Спонсорами МЮ является крупный немецкий производитель спортивной одежды Adidas. По данным источников, сумма спонсорского соглашения составляет 900 млн фунтов стерлингов – то есть более миллиарда евро. По условиям контракта, Adidas имеет право расторгнуть контракт, если МЮ вылетит из Английской премьер-лиги.

Есть еще один вариант – урезание ежегодного бюджета вдвое.

Сейчас дела у «Манчестер Юнайтед» идут откровенно плохо: в текущей турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 22 очка в 19 матчах. До зоны вылета им не хватает 7 очков.