Эстонское оборонное предприятие наняло ведущего ракетного эксперта Европы

Бапперт начал свою 30-летнюю карьеру в области разработки ракет в ВВС Германии, после чего работал над различными ракетными программами в Европе и США. До прихода в Frankenburg он занимался системами ПВО в компании DIEHL Defence и за два года помог продать продукцию компании на сумму в несколько миллиардов евро.

«Бапперт - лучший ракетный талант Европы. Именно к этому мы стремимся, когда разрабатываем технологии, которые помогут выиграть войну», - заявил генеральный директор Frankenburg Кусти Сальм. Сам Бапперт добавил: «То, что пытается сделать Frankenburg, - это будущее ракетной индустрии. Кроме того, это единственная настоящая индустриальная стратегия, способная обеспечить Европе свободу и процветание. Именно поэтому я здесь».

В связи с новой работой Бапперт переезжает в Эстонию. Сегодня у него первый рабочий день.

Frankenburg Technologies была основана в 2024 году и работает в Эстонии, Латвии и Украине. Владельцами компании являются Таави Мадиберк (70,32 процента), Маргус Линнамяэ (25,97 процента) и Марко Виркебау (3,7 процента).

Postimees сообщал в ноябре, что Frankenburg Technologies начнет производство противодронных ракет в Латвии. Важную роль в компании играет ракетный конструктор Андрейс Пукитис, который ранее разрабатывал прототипы вместе со студентами, в том числе модели, достигавшие высоты более километра.

В декабре Frankenburg объявила, что в новом году начнет тестирование разработанных ею зенитных ракет в Украине. «Технология многообещающая, и в новом году мы начнем ее испытания в Украине», - сообщил Кусти Сальм ERR. По его словам, соглашение о тестировании уже заключено, и технологии компании привлекли значительное внимание.