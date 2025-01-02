Грозный, 30 лет назад: начало большой войны в фотографиях и воспоминаниях репортеров

Чеченский боец в разрушенном доме в центре Грозного. Фото: David Turnley/Getty Images

«Я помню еще лицо нашего фиксера, не страх, но крайне, крайне серьезное выражение лица у человека, который уже был закален во многих других войнах. Я ориентировался на его выражение лица — и когда мы были вынуждены прятаться во время первых авианалетов, я увидел, насколько озабоченным он выглядел. Никогда это не забуду.

И никогда не забуду выражение лица у женщины, которая пекла и продавала нам хлеб каждое утро. При том, что все вокруг рушилось, она пекла хлеб каждое утро. Эти воспоминания остались со мной. Конечно, перестрелки тоже — до какой-то степени. Но запах чего-то горелого и особенно звук, от которого тряслись окна, — это осталось во мне».

Александр Неменов: «То, что мы приехали из Москвы и были русские, никаких проблем не создавало. Абсолютно наоборот, поражало, что если вдруг кто-то из чеченцев начинал предъявлять претензии, к нему тут же подлетали пять человек и говорили: «Отстань от него, что, его фамилия Ельцин?» Так было. Прятали у себя в домах, ночевать пускали всегда. Требование к нам было одно: покажите миру то, что вы увидели. Что я, собственно, и делал. Я говорю: «Я для этого к вам и пришел сюда, чтобы показать то, что я вижу. Вот фотография, она врать не может».

Жители выходят из разбомбленного Грозного. Фото: Alexander Nemenov/AFP