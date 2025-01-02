В декабре 1994 года российские власти начали военную операцию в Чечне, положившую начало двум кровопролитным войнам, длившимся больше десяти лет. В ночь на новый, 1995 год была предпринята попытка штурма Грозного, закончившаяся для армии катастрофически. За этим последовала массированная бомбардировка Грозного и полномасштабное наступление федеральных сил в Чечне. Би-би-си поговорила о начале войны, новогодней попытке штурма и последовавших за этим днях с несколькими фотографами, работавшими в Грозном в то время.
Грозный, 30 лет назад: начало большой войны в фотографиях и воспоминаниях репортеров
Александр Неменов, фотограф AFP:
«В первый раз я попал в Грозный в день ввода российских войск в Чечню 11 декабря. Я работал на переговорах чеченской делегации с российской. Они не договорились, и в день, когда были введены войска, чеченская делегация уехала в Грозный, и я просто поехал с ними, уговорил, чтобы они меня взяли. Попасть в Грозный уже было не очень просто — со всех сторон стояли российские блокпосты.
Чеченцы меня просто привезли и высадили в центре. В городе было напряженно. Постоянно митингующие люди перед президентским дворцом, все как бы в ожидании. Типа, вот сейчас чего-нибудь сделаем, и будет нам быстро счастье. Станем независимыми, счастливыми и богатыми.
Никаких особых идей съемок у меня не было. Я каждый день приходил в центр города, спрашивал, кто чего видел, куда можно съездить? Цеплялся к кому-то. Ехали куда-то вместе, если меня люди брали».
«Это митинг на площади перед заброшенной гостиницей «Кавказ». Там всякие вещи постоянно спонтанно происходили, люди видели журналистов, многое делалось в том числе и на журналистов, и для журналистов.
А чеченские женщины на митингах — вообще отдельная история. Отчасти они сами себя заводили и становились очень такой боевой силой на разного рода митингах. Впереди женщины — орали, шумели, а мужчины стояли чуть-чуть в сторонке и слегка улыбались».
«Армия себя никогда не давала снимать, за редкими исключениями — в основном, брифинги. Всех журналистов российских поселили в пресс-центре в Моздоке. Практически никаких выездов, только весной 1995-го стали куда-то возить, что-то показывать. Но и то, в основном, по личным знакомствам. А западную прессу, естественно, близко не подпускали ни в Моздок, ни в Ханкалу».
Из воспоминаний Неменова: «Вы бы задали этот вопрос людям из арбатского военного округа (здание Министерства обороны в Москве находится рядом с улицей Арбат — Би-би-си), почему они журналистов дальше Моздока не пускали […] пичкая каждый день победными сводками […] Армия боялась журналистов больше „духов"… и предпочитала стрелять нам поверх голов при попытках приблизиться или поднять объектив (при этом четко было видно, что это фотоаппарат, а не что-то другое). Как-то по ТВ показали запись: чья-то камера снимала проезд колонны „брони". И один из умельцев, проезжая мимо оператора, просто поднял АК и выстрелил одиночным в него, просто так… Не попал, правда».
Гектор Мата, в 1994 году фотограф агентства AFP:
«Я поехал в Чечню в начале декабря в составе небольшой группы репортеров и отвечал за фотографии. Помню два очень разных ощущения. Первое — очень позитивный, националистический подъем, у чеченцев было ощущение, что все возможно. Были уличные демонстрации, было будоражащее чувство общности тех, кто собрался вместе для того, чтобы добиваться независимости для этой республики. А вот другое чувство — страх. Страх и отчаяние».
«Я старался показать судьбу гражданского населения в этом конфликте. Сначала я не мог понять, почему они вообще не уехали раньше. Люди не хотели уезжать, им было некуда, неохота было оставлять нажитое. Но в какой-то момент это стало неизбежно. Стало очень трудно добывать еду. Все дороги были перекрыты».
«Несколько дней я жил вместе с двумя чеченцами и со своим, крайне примитивным, русским языком понял, что они остаются для того, чтобы защищать свою землю. Еще они защищали свой дом и свое добро, но они понимали, как тяжело будет, поэтому семьи отправили за пределы Грозного. Я ходил на автовокзал, смотрел на тех, кто уезжает. В основном — старики, дети, мамы с младенцами. Что я запомнил? Помню грязь, холод. Помню боль тех, кто оставался в городе и переживал авианалеты».
Из воспоминаний Александра Неменова: «Весь город по ночам в огне, люди бегут невесть куда… Тюки, мешки, санки, старухи, дети… Холодно. Темно. Сыро. Страшно… до тошноты… Народ поговаривает, вот-вот высадятся «боевые пловцы» — сначала выключат весь свет в городе, а потом всех перережут… — и при чём тут «пловцы»???.. сплетни — вещь нелогичная…
Каждое утро — свежевыпавший снег, с редкими дорожками следов, и запах гари, аж нос щекочет… и тишина в ушах звенит после ночных налётов. Развороченные автомобили с прикрытыми внутри простынями трупами. Туман…
... К ночи глядя, решили на ночлег устраиваться. Нашли гостиницу объединения «Грознефть», в самом центре города, к тому времени уже стемнело, и в мокром небе стал появляться гул самолётов. Как комар летает: вроде и не беспокоит, но раздражает — укусить может…
Ждали недолго, через несколько минут посыпалось с неба. То там, то здесь рвётся. Туман очень густой. Красное зарево разливается… Добежали до «Детского мира». Как раз ракета в дом попала. Пожарные приехали по привычке. Тушили, пока из сил не выбились, бросили…»
Александр Неменов: «24 декабря мы выбирались из Грозного из первой той командировки. И тут видим, как через поле тащат раненых. Одного вели под руки. И потом несли вот этого, совсем в плохом состоянии, парня. Побежал я через ручеек, чтобы в поле их встретить, как они несли. Я их снимал, как они шли через этот же ручей обратно. Водитель мне говорит «Ребята, извините, выходите, я вас дальше не повезу, мне надо этого парня в госпиталь». Ну, вот такая была история. Поснимали, распрощались, и наш водитель от нас уехал».
Через день после того, как Неменов и его коллега уехали из Чечни в Москву, состоялось заседание Совета безопасности России. Вопреки заверениям о том, что в ближайшие дни штурма Грозного не будет, министр обороны Павел Грачев втайне приказал готовить наступление на город в последний день 1994 года. 31 декабря четырьмя группировками, которые должны были войти в Грозный с разных сторон, предполагалось пройти до центра города, захватить президентский дворец и другие ключевые объекты в городе. Но штурм с самого начала пошел не по плану — во многих местах наступавшие части попадали в ловушки, организованные чеченскими формированиями.
Гектор Мата: «В день того штурма я натыкался на очень молодых российских солдат. Очень молодых. Я был в шоке: помню, что они были напуганы точно так же, как и я. В тот день я пытался организовать безопасную базу для работы, место, где можно было бы проявлять пленки и поставить спутниковые тарелки для передачи снимков. Так что я принимал пленки у тех, кто ходил снимать по городу. Один из пришедших фотографов сказал, что пытался считать убитых, но остановился, когда дошел до ста. И это было только в одном месте, где был тот фотограф.
В памяти из тех дней у меня осталось то, что российские солдаты были плохо обучены и плохо снабжались. Помню, что у блокпостов я видел, как они пытались раздобыть денег на еду, продавая солярку. Положение у солдат было отчаянное. И наступление на Грозный 31 декабря было очень плохо организовано. И мое впечатление, то, что я вынес из событий того дня: русским казалось, что это все будет легче легкого — зайти в город и освободить его от чеченских солдат за пару дней».
«Но на другой стороне была партизанская армия, очень сплоченная, мотивированная, небольшая, но функциональная. Чеченцы знали город наизусть, они знали, где можно было спрятаться под землей, и вообще все места, где можно было спрятаться. Я полагаю, у многих был и армейский опыт, вероятно, со времен войны в Афганистане. В условиях того конфликта, который происходил, они действовали очень эффективно и первую попытку взять город штурмом полностью обезглавили».
«В тот день с рабочей точки зрения была полная суматоха. Мы пытались получать пленки из разных районов. Сначала мы действовали по информации предыдущего дня — фотографы шли в места, где накануне бомбили. Но тут Саша, один из наших фотографов, наткнулся на разбитую российскую технику, на последствия боя — в центре города, это было необычно. Мы стали расспрашивать, кто что видел, мы ходили по больницам, говорили с ранеными. Так прошел целый день. И при этом я пытался наладить лабораторию и передавать снимки».
«И до, и после этого штурма чеченцы были настроены триумфально, заряжены бодростью, потенциалом, националистическими чувствами. У них было ощущение, что они смогут противостоять этой армии. Они палили в воздух и были настроены очень оптимистично. Все это сильно контрастировало с абсолютным мраком, который начался потом, когда армия начала уничтожать город с воздуха».
Дэвид Браучли, оператор и фотограф агентств «Ассошиэйтед пресс» и Sygma:
«В 1991-м я работал в Москве и тогда был в Грозном, интервьюировал Джохара Дудаева и общался с другими чеченцами. Так что я был в курсе трений между Москвой и Чечней. После 1991-го я работал в Сараево, снимал войну в Боснии в 1992-м и в 93-м. Потом я снимал в Южной Африке. Там были выборы, но обстановка — как во время войны.
Когда в декабре 1994-го Ельцин пошел на Чечню, я был в Чехии. Я понял, что это будет серьезная история, так как Российская Федерация пошла на вторжение. Это могло превратиться в гражданскую войну, могло — в войну за независимость, в любом случае были танки, самолеты, и стало ясно, что это серьезно.
У меня были связи в российском посольстве в Праге, получить журналистскую визу было легко. Я полетел в Домодедово, оттуда в Минеральные Воды и потом на машине добрался до Хасавюрта, 1 января. Первую неделю я жил в Хасавюрте. К семи утра надо было уже доехать на этих чертовых «Волгах» до Грозного, часа три работать и до темноты надо было проехать все блокпосты назад».
«Чеченцы показывали нам то, что им удалось сделать с российскими войсками. Вот, к примеру, эта обгоревшая машина. У меня был еще один кадр — с обгоревшим трупом на башне БТРа. Это — там, куда мы могли добраться. В какие-то места было слишком опасно заходить. У меня были фотографии погибших солдат, лежащих по улицам. Снимать можно было первые дня три в январе, потом во многие из кварталов, где были танки и российские солдаты (на площадь у президентского дворца, например) стало просто опасно заходить».
Из дневников Дэвида Браучли: «Я поехал туда с командой APTV 2 января. Столько стрельбы — минометами, из танков, артиллерией — я никогда не видел. Я пробыл у президентского дворца пару минут и убежал. Просто не выдержал. Видимо, после относительно нормальной жизни в Южной Африке и в Праге я забыл, что это такое — когда так много стреляют. Большая часть зданий в центре Грозного разрушена. Русские реально взялись за этот город. Все — от бывшего здания компартии (президентский дворец) до жилых домов и магазинов совершенно разрушено бомбами, ракетами, танковыми снарядами и пулями».
«Я вернулся туда на следующий день и снимал там часов шесть. Повстречал Пола Лоу, фотографа из „Магнума", и мы стали работать вместе. Мы были у президентского дворца, но потом решили пойти к вокзалу, чтобы снять подбитые танки. Но бойцы у президентского дворца не хотели показывать нам дорогу. Наконец нашлись какие-то храбрецы. И вот мы пошли, Пол, я, еще один корреспондент-американец и двое наших провожатых […] Пришлось бежать через площадь у кинотеатра. Пробежали, не проблема. Вдруг — бабах! В десяти метрах за Биллом, последним из нашей цепочки, разрывается снаряд. Какой-то танкист нас увидел и взял на мушку. Я ломанулся в чью-то калитку и оттуда в дом, он был открыты. Встал у стены, чтобы хоть какие-то кирпичи над головой были. Опять бабах! С потолка штукатурка летит. Еще раз бабах! — все остатки стекла, что в окнах торчали, попадали. Мы ждали, танкист выстрелил еще раз десять, пытаясь нас выкурить. Наши провожатые решили чай сделать. Чеченцы, похоже, вообще ничего не боятся».
Дэвид Браучли: «Мой босс мог заявить «Мне нужна фотография из президентского дворца». А я ему отвечал «Майк, ты спятил. Я не пойду в президентский дворец, это слишком опасно». Он соглашался, но просил снять что-то поблизости, потому что обстрел дворца был главной новостью дня. Репортеров там часто не было, они работали в Хасавюрте, интервьюировали тех, кто бежал из Грозного, и нас тоже расспрашивали. Им необходимо было смотреть шире, говорить и с чеченскими властями, и с российскими, и собирать это все в текст. Наша работа — добыть фотографии, которые хорошо проиллюстрируют эти статьи».
«На вторую неделю в Чечне я объединился с еще одним фотографом, Мишей Евстафьевым. На войне бывает — два фотографа из соперничающих агентств работают вместе, так безопаснее. Мы нашли оставленный дом. Там не было электричества, но у нас был генератор. И в доме был газ. Это было важно, мы могли нагревать проявители до нужной температуры и проявлять пленки. Мы проявляли пленки и сканировали их. У нас был спутниковый телефон и передатчик. Он работал на 960 бит в секунду. На то, чтобы передать одну фотографию, уходило восемь минут. А если это был цветной снимок — а всех, конечно, интересовали цветные — то нужно было передать один файл три раза, на три цветовых канала. Если в этот момент подыхал генератор, то эту тройную отсылку нужно было начинать заново. Так что каждый день я с утра снимал два часа, а все остальное время уходило на то, чтобы передать отснятое, это был полный кошмар».
Александр Неменов: «Я прицепился к группе чеченских боевиков, говорю: «можно с вами пробежать?» Такая работа. Что я могу сказать? Мне надо снимать, что с ними происходит. Все очень просто. И они в этот момент не думали, что я им буду мешать. И я не особо задумывался. Ну падали какие-то редкие мины. Ну, не более того. Это обычная, нормальная повседневная деятельность. Они то ли промолчали, то ли рукой на меня махнули, и я с ними несколько километров пробежал. И так мы добежали почти до передовой, там я залез на верхние дома и снял президентский дворец, который к тому моменту уже контролировался федеральными силами».
«Когда я выбежал на улицу Мира с чеченцами и побежал с ними, у меня было ощущение, что это просто Сталинград. Это шокировало, потому что я этот город три недели назад видел совершенно другим. В тот момент уже было понятно, что так, как раньше, уже не будет. Штурм на Новый год — это такой, я бы сказал, водораздел в этой истории, в плане ее понимания. Я до этого работал в Абхазии, в Карабахе, в Таджикистане. Но это все были цветочки по сравнению с тем, что я в январе увидел в Чечне».
Дэвид Браучли: «Я предполагал, что будет большая война, но такой интенсивности и таких разрушений я не ожидал. Мой опыт войны был в Югославии, там было меньше разрушений и бои шли в сельской местности. Я долго снимал в Центральной Боснии, там были снайперы, были случайные жертвы на улицах. Когда я приехал в Грозный, то там было полное разорение, сравнимое со Второй мировой войной, о которой я только читал. Я не ожидал увидеть, что город ровняют с землей квартал за кварталом».
Гектор Мата: «Я работал в гражданских конфликтах в Южной Америке, был в Руанде, я видел прямые столкновения, но в какой-то момент в Грозном я дошел до предела. И дело было не в том, что кто-то пытался стрелять в меня или в кого-то рядом. К примеру, долгие часы и дни, и ночи с фоновым звуком взрывов. Это совершенно ломает психику и лишает сна, даже если взрывается далеко. С каждым взрывом тряслись стены. Это я запомнил».
«Я помню еще лицо нашего фиксера, не страх, но крайне, крайне серьезное выражение лица у человека, который уже был закален во многих других войнах. Я ориентировался на его выражение лица — и когда мы были вынуждены прятаться во время первых авианалетов, я увидел, насколько озабоченным он выглядел. Никогда это не забуду.
И никогда не забуду выражение лица у женщины, которая пекла и продавала нам хлеб каждое утро. При том, что все вокруг рушилось, она пекла хлеб каждое утро. Эти воспоминания остались со мной. Конечно, перестрелки тоже — до какой-то степени. Но запах чего-то горелого и особенно звук, от которого тряслись окна, — это осталось во мне».
Александр Неменов: «То, что мы приехали из Москвы и были русские, никаких проблем не создавало. Абсолютно наоборот, поражало, что если вдруг кто-то из чеченцев начинал предъявлять претензии, к нему тут же подлетали пять человек и говорили: «Отстань от него, что, его фамилия Ельцин?» Так было. Прятали у себя в домах, ночевать пускали всегда. Требование к нам было одно: покажите миру то, что вы увидели. Что я, собственно, и делал. Я говорю: «Я для этого к вам и пришел сюда, чтобы показать то, что я вижу. Вот фотография, она врать не может».
Из дневника Дэвида Браучли: «Двое пожилых русских с пожитками в руках шли по переулку метрах в ста от Минутки, и между ними разорвалась кассетная бомба. Женщину отшвырнуло вправо, к забору, мужчину влево. Судя по всему, их убило осколками почти моментально, крови было немного. Мы наткнулись на них по пути из нашего дома, сцена была жуткой. Я думал, что мужчина спал, но только лицо у него было воскового цвета, характерного для мертвецов, и глаза, широко раскрытые, до сих пор видели то, что убило его. Он по-прежнему сжимал сумку с пожитками и, если честно, был бы похож на пьяного, но кровь у него на губах и руках, а еще воронка в центре дороги ясно говорили, что случилось. У его жены были перебиты ноги, и там было много крови, но верхняя часть туловища была цела. Джон, Жон, Томас и я фотографировали это минут 15. Никого не было. Потом подошла пожилая женщина и стала плакать».
Из дневника Дэвида Браучли: «Если русские подчинят себе Грозный, то — что? Они никогда не смогут поставить там правительство, которое бы принял чеченский народ. Будут какие-то марионетки, типа тех, что держались при поддержке русских в Афганистане. Очевидно, России придется искать какое-то политическое решение и довольно скоро, потому что солдаты продолжают гибнуть, поддержка войны будет падать, и Ельцин рискует проиграть на выборах в следующем году. Чеченцы получат независимость, по-другому быть не может, но — какой ценой? И единственное, что получат русские — неувядающую враждебность кавказских народов. Не очень хорошее начало для новой страны».
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