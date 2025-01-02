Михал: Эстония связалась с союзниками по НАТО, те пообещали усилить свое присутствие на Балтийском море

По словам Михала, Россия не является надежным партнером ни в чем, в том числе и в энергетике, поэтому Балтийские страны решили выйти из российского частотного диапазона.

«Если меня спросят, может ли это представлять риск для нашей безопасности, я отвечу словами наших экспертов по безопасности, что риск для инфраструктуры был реальным уже давно, как и риск со стороны России был реальным уже давно. Так что синхронизация с Континентальной Европой скорее укрепит нашу безопасность», - сказал Михал.

По его словам, против Эстонии совершен ряд гибридных атак. Он напомнил о 2007 годе, когда Эстония стала первой страной, которая подверглась российским кибератакам, и сказал, что эта волна не спала не до сих пор, а в прошлом году число кибератак скорее возросло. «Это знак, что Россия ищет новые способы причинить вред Эстонии и другим европейским странам», - отметил Михал.

По его словам, в регионе Балтийского моря Россия стремится создать нестабильность и оказать воздействие на демократию в европейских государствах. «Это безусловно часть российского нарратива — якобы отключение от России станет для Балтийских стран большой ошибкой и обойдется очень дорого. И эта печать есть и на действиях на море», - сказал Михал.

Что касается борьбы с российскими гибридными атаками, то, по словам Михала, на Балтийском море это делают решительнее всего. Он пояснил, что если виновникам двух первых нападений на инфраструктуру удалось скрыться, то судно, повредившее кабель Estlink 2 на прошлой неделе, финские власти уже задержали.

«Это очень принципиальный шаг», - подчеркнул Михал, добавив, что и другим странам следует действовать так же, как повела себя Финляндия в своей экономической зоне. Михал добавил, что и силовые ведомства Эстонии готовы к соответствующим действиям. «В то же время, Эстония не может так действовать в экономической зоне других стран», - добавил премьер-министр.

По словам Михала, Эстония связалась с союзниками по НАТО, которые пообещали усилить свое присутствие на Балтийском море. «Точные шаги не будут рекламировать, пока их не предпримут», - сказал Михал.