За плинтусом, в дровах и в нитках: у литовцев на руках осталось около 400 миллионов литов наличными

«Жители Литвы по-прежнему приносят литы для обмена в кассы Банка Литвы в Вильнюсе и Каунасе. Однако заметно, что как общий объем обмененных литов, так и количество обменных операций за год уменьшилось», - заявил в интервью BNS директор Департамента наличных денег Банка Литвы Дейвис Станкявичюс.

По его словам, не стоит ожидать, что будут обменены все литы, поскольку часть из них потеряна, спрятана и не найдена, вывезена за границу или оставлена на память.

Главный специалист Департамента политики, эмиссии и контроля банка Эдита Лисинскайте отметила, что в последнее время жители часто приносят литы, найденные в неожиданных местах: в унаследованном имуществе, в одежде, книгах, подарочных конвертах, старых сумках, за плинтусами, под полом или в стенах.

«Одним из самых интересных случаев была находка бабушки, которая обнаружила литы в катушке с нитками: она забыла, что спрятала их туда. Деньги находили в купленном тракторе, на ферме, в стволе срубленного дерева», - рассказала Лисинскайте в интервью BNS.

По данным Банка Литвы, на сегодняшний день в обращении остаются банкноты на сумму около 0,3 миллиарда литов и монеты на сумму 0,1 миллиарда литов, что составляет соответственно 86,9 и 29 миллионов евро.

За десять лет с момента введения евро жители Литвы обменяли в кассах Центрального банка 5,4 миллиарда литов, что эквивалентно 1,56 миллиарда евро.