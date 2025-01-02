По словам министра, категорически неприемлемо, что руководство компании избегает публичного объяснения своих решений.

В то же время Бришкенс напоминает, что руководство airBaltic, в том числе председатель правления Мартин Гаусс и председатель совета Клавс Васкс, обязано выполнить свои обещания по привлечению капитала в размере 300 миллионов евро для реализации бизнес-плана и обеспечить, чтобы деятельность airBaltic отвечала интересам Латвийского государства и пассажиров.

Как уже сообщалось, латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом летнем сезоне приостановит полеты по 19 маршрутам из-за задержек в обслуживании двигателей, а также отменит в целом 4670 рейсов.

Отмена рейсов связана с незапланированно долгим техническим обслуживанием двигателей, которое проводит производитель двигателей Pratt & Whitney.

«Pratt & Whitney проинформировала airBaltic об ожидаемых задержках поставок в 2025 году, что означает, что некоторые самолеты Airbus A220-300 авиакомпании не смогут работать», - заявили в авиакомпании, добавив, что авиакомпания будет вынуждена приостановить полеты на 19 маршрутах и сократить частоту на 21 маршруте.

Авиакомпания объясняет, что, как и многие другие авиакомпании по всему миру, airBaltic сталкивается с внешними факторами, не зависящими от нее, включая проблемы с глобальной цепочкой поставок и ограничения в обслуживании двигателей.

Пассажирам, у которых были отменены рейсы, рекомендуется проверить свои бронирования в разделе «Мое бронирование» на сайте airBaltic.com.

Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и предлагает пострадавшим пассажирам возможность перебронировать свои рейсы или, при необходимости, получить полное возмещение. Если билеты были приобретены через сторонний интернет-портал, связаться следует с соответствующим продавцом билетов.

За дополнительной помощью пассажиры могут обратиться в информационный центр airBaltic.

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