Пьянство, рукоприкладство и вытрезвитель: как прошли новогодние праздники в Эстонии

В течение новогодних праздников полиция Эстонии активно реагировала на различные происшествия. Всего за два дня было проведено тысячи проверок водителей, а также зарегистрировано большое количество вызовов на происшествия, которые связаны с домашним насилием и нарушением общественного порядка.