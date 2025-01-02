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Пьянство, рукоприкладство и вытрезвитель: как прошли новогодние праздники в Эстонии

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Клиент спит в вытрезвителе. Фото является иллюстративным.
Клиент спит в вытрезвителе. Фото является иллюстративным. Фото: Ants Liigus

В течение новогодних праздников полиция Эстонии активно реагировала на различные происшествия. Всего за два дня было проведено тысячи проверок водителей, а также зарегистрировано большое количество вызовов на происшествия, которые связаны с домашним насилием и нарушением общественного порядка.

По сообщению полиции, 1 января по всей Эстонии было проведено 3283 проверки водителей на трезвость. 29 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны. 31 декабря проверили 4801 водителя, в результате чего было пятеро были задержаны с признаками опьянения.

Оперативный дежурный Департамента полиции и погранохраны (PPA) Ханнес Лембер сообщил, что особое внимание полиция уделила безопасности на дорогах. В первый день нового года было выявлено несколько случаев, когда водители, находившиеся в нетрезвом состоянии, нарушали правила дорожного движения.

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