С 1 января около Ласнамяэской управы действуют новые правила парковки

«В связи с тем, что в конце года все службы районной администрации переехали в одно здание на улице Палласти, нам пришлось пересмотреть и правила парковки. Установив четырехчасовой лимит, мы учли среднее время посещения клиентами как администрации района, так и парка Паэ», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

С первого января клиенты и партнеры управы района Ласнамяэ могут парковаться на парковочных площадках перед и за зданием районной управы с парковочными часами в течение максимум 4 часов.

Изменение порядка парковки связано с произошедшими в декабре структурными изменениями районной управы, согласно которым занимающееся пособиями подразделение службы социальной работы отдела социального обеспечения в полном составе переехало с Махтра, 48 в главное здание управы по адресу ул. Палласти, 54. Перемещение специалистов, обслуживающих жителей района, в главное здание управы привело к необходимости изменения порядка парковки.

Чтобы при парковке у здания управы были соблюдены интересы и возможности всех заинтересованных сторон, для клиентов и партнеров районной управы установлено четырехчасовое временное ограничение парковки, при превышении которого муниципальная полиция имеет право оштрафовать нарушителя. Штраф повлечет за собой и отсутствие парковочных часов.