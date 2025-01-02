Стали известны имена авторов самых красивых голов за Эстонию

Мужская сборная Эстонии забила в течение года 11 голов. Шейн получил Hõbepall за свой первый гол за сборную, который он забил в октябре в Таллинне в матче против Азербайджана, оформив победу Эстонии со счетом 3:1. Из 38 голосовавших членов Эстонского клуба футбольных журналистов 16 отдали предпочтение этому голу.

Любопытной особенностью стало то, что все три гола, занявшие призовые места, были забиты в матче Эстония – Азербайджан. Второе место занял гол Власия Синявского, а третье –гол Иоана Яковлева.

Четвертое место занял Марк Андерс Лепик, забивший в финале Балтийского турнира против Литвы. Пятым стал Кевор Палуметс, отличившийся в январском матче против Швеции. Примечательно, что все пятеро забили по одному голу за свою карьеру в сборной.

Премия «Анника», учрежденная Эстонским клубом футбольных журналистов в 2020 году, вручается в пятый раз. Женская сборная забила 12 голов в 2024 году, и подавляющее большинство голосов (37 из 38) получила акробатическая победа Лизетт Таммик в матче против Люксембурга.

На втором месте – дальний удар Аннегрет Кала в ворота Гонконга. Третьей стала Кайри Химанен, недавно завершившая карьеру, с голом в ворота Албании.

Награды «Серебряный мяч» и «Анника» изготовила стекольный мастер Ээва Кяспер. Ранее, в течение десяти лет, автором Серебряного мяча была керамист Кадри Яатма. Спонсором вручения премий является эстонская компания Paf, занимающаяся спортивными ставками. Победители были объявлены сегодня в таллиннском пивном ресторане Beer Garden.