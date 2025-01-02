В этом году новогодние фейерверки не привели к наплыву бездомных животных в приют Вильянди. Благодаря сознательности владельцев и активности в социальных сетях большинство питомцев быстро находят дорогу домой, минуя приют.
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Приют отмечает положительные изменения в отношении владельцев домашних животных
Ранее в Вильянди на Новый год проводилось лазерное шоу, но в этом году в районе Виратси ожидался большой фейерверк, и ракеты запускались во многих местах. Сотрудники приюта для бездомных животных в Вильянди отметили, что в этом году многие люди заранее позаботились о том, чтобы их питомцы не сбежали из дома из-за громких звуков и вспышек.