Приют отмечает положительные изменения в отношении владельцев домашних животных

Ранее в Вильянди на Новый год проводилось лазерное шоу, но в этом году в районе Виратси ожидался большой фейерверк, и ракеты запускались во многих местах. Сотрудники приюта для бездомных животных в Вильянди отметили, что в этом году многие люди заранее позаботились о том, чтобы их питомцы не сбежали из дома из-за громких звуков и вспышек.