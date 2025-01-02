По словам директора по продажам авиабилетов Estravel Маури Сааренда, сообщение авиакомпании airBaltic об отмене 19 маршрутов и 4670 авиарейсов в летнем сезоне стало неожиданным для эстонских туроператоров и серьезно скажется на рынке, пишет Rus.ERR.
Эксперт: отмена полетов airBaltic может повысить стоимость авиабилетов
«Для нас тоже было неожиданностью узнать, что у AirBaltic возникли проблемы с обслуживанием двигателей самолетов. Мы думали, что компания должна арендовать замещающие самолеты у других авиакомпаний, как делали раньше. Однако из сообщения следует, что 19 маршрутов отменяются», - сказал он.
«Тем, кто планирует отправиться в путешествие летом, стоит подумать о том, что если вариантов станет меньше, то за те места, которые еще свободны, придется платить больше», - пояснил Сааренд.