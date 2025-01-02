Эксперт: отмена полетов airBaltic может повысить стоимость авиабилетов

«Для нас тоже было неожиданностью узнать, что у AirBaltic возникли проблемы с обслуживанием двигателей самолетов. Мы думали, что компания должна арендовать замещающие самолеты у других авиакомпаний, как делали раньше. Однако из сообщения следует, что 19 маршрутов отменяются», - сказал он.