В четверг в полдень, 2 января, в канцелярии президента и Тартуском университете естественных наук открыли книгу соболезнований в память о президенте Арнольде Рюйтеле (10.05.1928-31.12.2024).
ФОТО ⟩ Книга соболезнований в Кадриорге рассказывает историю президента Арнольда Рюйтеля
Первую запись в книгу в среду вечером сделал президент Алар Карис.
«Роль президента - защитить страну. Искать баланс и гармонию между людьми и мнениями. Бесстрашно стоять за и перед всей нацией, независимо от времени и обстоятельств. Ты хранил и строил Эстонию даже в те времена, когда самой страны не было. Ты ценил понимание и ответственность, боролся за большее равенство. Ты поддержал путь в Европейский союз и НАТО, вселил в нас уверенность. Ты был хранителем государства, народным президентом», - написал президент Алар Карис в книге соболезнований.
Все соболезнования будут переданы семье президента Арнольда Рюйтеля после похорон.
Книга соболезнований в канцелярии президента будет открыта с 2 января до дня похорон каждый день с 12:00 до 17:00. Церемония прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем состоится в субботу, 11 января, в концертном зале «Эстония».