Глава Elektrilevi: запрет на повышение цен сократит деньги на ремонт электросети

«Образно говоря, это как если бы заправка продавала топливо розничным клиентам дешевле оптовой цены. Это возможно, но тогда расходы придется покрывать за счет других статей», - объяснил Хярм. По его словам из-за необходимости в конце января оплатить Elering счета в объеме, который не покрывается текущими тарифами, компания сможет уделять меньше внимания обслуживанию и профилактическому ремонту сети.