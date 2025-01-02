Глава Elektrilevi: запрет на повышение цен сократит деньги на ремонт электросети

Из-за того что Департамент конкуренции не согласовал заявку Elektrilevi на повышение сетевых тарифов, компания сможет уделять меньше внимания обслуживанию и профилактическому ремонту сети,
ERR председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
Из-за того что Департамент конкуренции не согласовал заявку Elektrilevi на повышение сетевых тарифов, компания сможет уделять меньше внимания обслуживанию и профилактическому ремонту сети,
ERR председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
«Образно говоря, это как если бы заправка продавала топливо розничным клиентам дешевле оптовой цены. Это возможно, но тогда расходы придется покрывать за счет других статей», - объяснил Хярм. По его словам из-за необходимости в конце января оплатить Elering счета в объеме, который не покрывается текущими тарифами, компания сможет уделять меньше внимания обслуживанию и профилактическому ремонту сети.
Он добавил, что все неисправности электросети будут устраняться, и эти расходы сократить невозможно.