В среду, 1 января житель Эстонии выиграл в лотерею Bingo loto 285 842,90 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете.
Новогоднее чудо: 1 января житель Эстонии выиграл в лотерею почти 300 тысяч евро
«Для любителей лотерей год начался с хорошей новости: уже в первый день нового года был разыгран джекпот», - сказала глава Eesti Loto Трийн Аган.
В прошлом году джекпот Bingo loto разыгрывался шесть раз. Крупнейший выигрыш составил 462 413 евро.
За одиннадцать месяцев прошлого года Eesti Loto выплатила государству более 18,4 миллиона евро в виде налога на азартные игры.