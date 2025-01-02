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Новогоднее чудо: 1 января житель Эстонии выиграл в лотерею почти 300 тысяч евро

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Лотерея. Снимок иллюстративный.
Лотерея. Снимок иллюстративный. Фото: easyclickshop/Shutterstock

В среду, 1 января житель Эстонии выиграл в лотерею Bingo loto 285 842,90 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете.

«Для любителей лотерей год начался с хорошей новости: уже в первый день нового года был разыгран джекпот», - сказала глава Eesti Loto Трийн Аган.

В прошлом году джекпот Bingo loto разыгрывался шесть раз. Крупнейший выигрыш составил 462 413 евро.

За одиннадцать месяцев прошлого года Eesti Loto выплатила государству более 18,4 миллиона евро в виде налога на азартные игры. 

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