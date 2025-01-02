Повреждение кабеля связи Estlink 2 окажет влияние на цену электроэнергии в Эстонии, увеличив ее примерно на 1,4 цента за киловатт/час, что в общей сложности составит около 39 миллионов евро, сообщили премьер-министр Кристен Михал и министр климата Йоко Алендер на пресс-конференции правительства, ссылаясь на анализ, заказанный Eesti Energia.
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Министры рассказали на сколько повысится цена на электроэнергию из-за повреждения Estlink 2
«Стоимость отключения Estlink 2 оценивается в среднем по году в 1,4 цента за киловатт/час. Мы знаем, что около половины потребителей зафиксировали цену на электроэнергию, и, учитывая это, а также предположение, что устранение неисправности может занять около шести месяцев, затраты могут составить около 39 миллионов евро», - объяснила Алендер.