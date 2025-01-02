Министерство образования и науки и Министерство социальных дел подтвердили, что общегосударственный запрет на использование в школах смартфонов вводится не будет, но школы обяжут тем или иным образом регулировать их использование, пишет Rus.ERR.
Государство обяжет школы регулировать использование смартфонов
Министерство образования пообещало учесть риски чрезмерного использования смартфонов, на которые указали активисты в своем обращении, в новом постановлении, которое изменит требования в сфере здравоохранения в образовательных учреждениях.
«Мы планируем ограничить в нем использование смартфонов», - сказала глава отдела общеобразовательной политики министерства Юлле Матсин.
При этом минобр на основе опыта других государств и имеющейся практики пришел к выводу, что общегосударственный запрет нецелесообразен, поскольку это приводит к увеличению использования смартфонов за пределами школы.
В то же время Матсин подтвердила, что министерство намерено обязать школы регулировать использование смартфонов на уровне учебного заведения.