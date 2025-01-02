Государство обяжет школы регулировать использование смартфонов

Министерство образования пообещало учесть риски чрезмерного использования смартфонов, на которые указали активисты в своем обращении, в новом постановлении, которое изменит требования в сфере здравоохранения в образовательных учреждениях.

«Мы планируем ограничить в нем использование смартфонов», - сказала глава отдела общеобразовательной политики министерства Юлле Матсин.

При этом минобр на основе опыта других государств и имеющейся практики пришел к выводу, что общегосударственный запрет нецелесообразен, поскольку это приводит к увеличению использования смартфонов за пределами школы.

В то же время Матсин подтвердила, что министерство намерено обязать школы регулировать использование смартфонов на уровне учебного заведения.