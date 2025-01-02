Министр инфраструктуры Владимир Свет уточнил, что решение airBaltic по отмене рейсов для Таллиннского аэропорта будет касаться только двух направлений, однако он отметил, что это предварительная информация, и авиакомпания может еще что-то изменить.
Министр Свет: решение airBaltic затронет только два направления из Таллинна
«По предварительным данным, влияние решения airBaltic на направления, которые обслуживает Таллиннский аэропорт, будут касаться двух городов – Дубровника и Гамбурга. Надо отметить, что линии Таллинн-Гамбург пока еще нет, ее планировали запустить в этом году», – сказал Владимир Свет радионовостям ERR.
«Поэтому по сравнению с прошлым годом это решение, по предварительной информации, затронет только одно направление – Таллинн-Дубровник», - добавил он.