Министр Свет: решение airBaltic затронет только два направления из Таллинна

«По предварительным данным, влияние решения airBaltic на направления, которые обслуживает Таллиннский аэропорт, будут касаться двух городов – Дубровника и Гамбурга. Надо отметить, что линии Таллинн-Гамбург пока еще нет, ее планировали запустить в этом году», – сказал Владимир Свет радионовостям ERR.