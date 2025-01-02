Девять из десяти новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом году, были электрическими, следует из регистрационных данных, опубликованных в четверг, 2 января, пишет Rus.ERR.
В Норвегии в 2024 году на электромобили пришлось 90% от всех проданных машин
В 2024 году продажи новых электромашин составили 88,9% по сравнению с 82,4% в 2023 году, следует из данных Норвежской дорожной федерации (OFV).
Самым продаваемым брендом стала Tesla, за ней следуют Volkswagen и Toyota.
«Норвегия – первая страна в мире, где бензиновые и дизельные автомобили исчезнут из продажи», — отметила глава Норвежской ассоциации электромобилей Кристина Бу.
Норвегия поставила цель достичь 100% продаж электромобилей в 2025 году.