По прогнозу Агентства окружающей среды, ночью и завтра днем в нескольких районах ожидаются сильные снегопады, которые пройдут полосой с запада на восток страны, местами метель. Во время интенсивного снегопада и метели видимость будет плохой.
Агентство окружающей среды выпустило предупреждение для всей Эстонии
Ожидаемое количество выпавшего снега составит 7–15 сантиметров, а в отдельных районах Северной и Южной Эстонии - более 20 сантиметров. На дорогах также сохраняется высокая опасность гололедицы.
В связи с этим для всей Эстонии было объявлено предупреждение первого уровня, что означает необходимость проявлять повышенное внимание при передвижении.
Водителям и пешеходам следует учитывать, что зимой дорожные условия могут быстро меняться. При планировании поездки нужно выделять дополнительное время, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию.
В пятницу днем температура воздуха будет колебаться от 0 до -6 градусов.