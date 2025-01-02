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Агентство окружающей среды выпустило предупреждение для всей Эстонии

Перевод: Сергей Светлов
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Агентство окружающей среды предупреждает о плохих погодных условиях.
Агентство окружающей среды предупреждает о плохих погодных условиях. Фото: Urmas Luik

По прогнозу Агентства окружающей среды, ночью и завтра днем в нескольких районах ожидаются сильные снегопады, которые пройдут полосой с запада на восток страны, местами метель. Во время интенсивного снегопада и метели видимость будет плохой.

Ожидаемое количество выпавшего снега составит 7–15 сантиметров, а в отдельных районах Северной и Южной Эстонии - более 20 сантиметров. На дорогах также сохраняется высокая опасность гололедицы.

В связи с этим для всей Эстонии было объявлено предупреждение первого уровня, что означает необходимость проявлять повышенное внимание при передвижении.

Предупреждение Агенства окружающей среды.
Предупреждение Агенства окружающей среды. Фото: Keskkonnaagentuur

Водителям и пешеходам следует учитывать, что зимой дорожные условия могут быстро меняться. При планировании поездки нужно выделять дополнительное время, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию.

В пятницу днем температура воздуха будет колебаться от 0 до -6 градусов.

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