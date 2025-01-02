ГАЛЕРЕЯ На двух шоссе паводок размыл дорогу

«Год начался с ситуации, когда на двух второстепенных шоссе участки оказались размыты. Просим водителей избегать этих маршрутов, - сообщил руководитель Ляэнеского отдела службы содержания дорог Ханнес Вайдла. - Мы занимаемся оценкой ситуации и постараемся как можно быстрее восстановить дорожные участки, когда вода начнет отступать».