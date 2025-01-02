Из-за высокого уровня воды в уезде Вильяндимаа размыло участки на второстепенных шоссе Пенуя–Лилли и Абья-Палуоя–Сарья–Тылла, проезд на этих направлениях отсутствует.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На двух шоссе паводок размыл дорогу
«Год начался с ситуации, когда на двух второстепенных шоссе участки оказались размыты. Просим водителей избегать этих маршрутов, - сообщил руководитель Ляэнеского отдела службы содержания дорог Ханнес Вайдла. - Мы занимаемся оценкой ситуации и постараемся как можно быстрее восстановить дорожные участки, когда вода начнет отступать».
Размыв произошел на 6,7-м километре шоссе Пенуя–Лилли и на 12,6-м километре дороги Абья-Палуоя–Сарья–Тылла. Опасные участки отмечены знаками, информация также доступна на портале Tark Tee.