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ГАЛЕРЕЯ На двух шоссе паводок размыл дорогу

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Из-за высокого уровня воды в уезде Вильяндимаа размыло участки на второстепенных шоссе Пенуя–Лилли и Абья-Палуоя–Сарья–Тылла, проезд на этих направлениях отсутствует.

«Год начался с ситуации, когда на двух второстепенных шоссе участки оказались размыты. Просим водителей избегать этих маршрутов, - сообщил руководитель Ляэнеского отдела службы содержания дорог Ханнес Вайдла. - Мы занимаемся оценкой ситуации и постараемся как можно быстрее восстановить дорожные участки, когда вода начнет отступать».

Размыв произошел на 6,7-м километре шоссе Пенуя–Лилли и на 12,6-м километре дороги Абья-Палуоя–Сарья–Тылла. Опасные участки отмечены знаками, информация также доступна на портале Tark Tee.

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