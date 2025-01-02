Златана Ибрагимовича вынудили извиниться

В воскресенье в матче Серии А AC Milan принимал AS Roma. Игра завершилась вничью со счетом 1:1, и практически сразу после финального свистка руководство «Милана» сообщило Фонсеке о расторжении его контракта.

51-летний итальянец, проработавший на посту главного тренера всего полгода, сразу после этого был вынужден отправиться на послематчевую пресс-конференцию, где отвечал на вопросы, хотя формально уже не являлся тренером команды.

Такое поведение вызвало критику со стороны болельщиков «Милана» и футбольных экспертов, что и заставило Ибрагимовича публично извиниться. «Решение об увольнении было принято после матча. С нашей стороны было ошибкой позволить ему говорить об этом на пресс-конференции, и мы приносим извинения за это», – сказал Ибрагимович во вторник, передает Gazetta Dello Sport.

Почему же Фонсека был уволен? Как это часто бывает в командных видах спорта, если новый тренер не показывает обещанных результатов, его быстро отправляют в отставку.

AC Milan занимает восьмое место в Серии А, одержав семь побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Их последний соперник, AS Roma, находится на десятом месте в турнирной таблице.

«Он был уволен, потому что не смог стабильно добиваться хороших результатов. А в "Милане" решают результаты», – объяснил Ибрагимович увольнение.

Новым главным тренером топ-клуба стал 52-летний португалец Сержиу Консейсау.

«Мы выбрали Консейсау, потому что он прямолинейный человек, тренер с характером и менталитетом победителя, который уже демонстрировал, что способен возглавить команду в середине сезона», – пояснил Ибрагимович.

Сержиу Консейсау с 2017 по 2024 год был главным тренером португальского топ-клуба «Порту», а до этого работал во французской Лиге 1 с «Нантом», к которому присоединился в декабре 2016 года в середине сезона.

Ранее его связывали с английскими клубами, например, в 2017 году с «Лестером», однако переговоры по контракту не увенчались успехом.