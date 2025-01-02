Украинский эндшпиль. Как в 2025 году может закончиться война?

Но сам альянс, декларируя, что «движение Украины к полной интеграции в евроатлантическое сообщество необратимо», в то же время остается расколотым по вопросу об официальном приглашении Украины. США и Германия пока против.

Президент Зеленский говорил, что если НАТО согласится принять всю Украину в ее международно признанных границах, то он будет готов признать, что пока членство в НАТО распространяется только на территорию под контролем Киева.

В интервью британской телекомпании Sky News в ноябре он сказал, что это позволит закончить «горячую фазу» войны и перейти к переговорам о том, где в итоге должны проходить границы Украины.

Шаткое положение Киева

А если не НАТО, то что тогда? Перспектива мирных переговоров по инициативе Трампа все реальнее, на фронте Украина продолжает отступать, и в международном сообществе дискуссия по украинскому вопросу сейчас сконцентрировалась на том, как укрепить ныне шаткое положение Киева.

«Для нас крайне важно завершить эту войну справедливым миром, имея сильные юридические и рабочие гарантии, ведь в нашем, к сожалению, опыте все предыдущие гарантии не обеспечили нас реальной безопасностью», - сказал в телеинтервью 12 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как предостерегают комментаторы, отвратить Россию от нового нападения могут только конкретные механизмы, схожие с тем принципом коллективной обороны, что закреплен в Статье 5 Устава НАТО.