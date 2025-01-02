Большой обзор жилищных кредитов 2024 года: портрет заемщика, средняя квартира и свой вклад

При сравнении регионов разница между средними суммами кредитов в самом большом (Таллинн и Харьюмаа) и самом маленьком (Ида-Вирумаа) составляет 103 000 евро.

В связи со специальным предложением Swedbank для активов энергетического класса A, которое продолжало действовать в 2024 году и продлится до конца года, интересно взглянуть на соответствующие активы. Без учета региона средний кредит, взятый на покупку активов класса А, составляет 177 000 евро для квартиры (рост на 9000 евро) и 223 000 евро для дома (рост на 10 000 евро). На наиболее энергоэффективные объекты приходится 30% всех новых кредитов.

В среднем новый кредит берется на 25,1 года, что не изменилось по сравнению с прошлым годом. При этом доля кредитов, взятых на срок до пяти лет и свыше 25 лет, снизилась. Доля кредитов, взятых на срок от шести до 20 лет, увеличилась. Средняя сумма кредита увеличилась, но заемщики оценили свою платежеспособность как достаточно высокую, поэтому средний срок кредитования остался прежним.

Средний заемщик

Среднестатистический заемщик находится в активном трудоспособном возрасте. В целом заемщики в возрасте до 40 лет составляют 68% от общего числа заемщиков, что на четыре процентных пункта меньше по сравнению с прежней долей в 72%. Среднестатистическому заёмщику 35 лет, и этот возраст немного снизился – с 36 лет год назад.