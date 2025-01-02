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Turkish Airlines столкнулась с клопами и беглыми пассажирами в начале года

Перевод: Сергей Светлов
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Клопы легко перемещаются с места на место в одежде и багаже пассажиров.
Клопы легко перемещаются с места на место в одежде и багаже пассажиров. Фото: Piotr Naskrecki / Wikimedia Commons

Для турецкой авиакомпании год начался с как минимум двух неприятных упоминаний в СМИ.

Times of Malta сообщает, что рейс Turkish Airlines из Стамбула в Марракеш 1 января совершил внеплановую посадку на Мальте из-за резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров. После приземления на Мальте четверо пассажиров схватили свой багаж и сбежали из самолета. Двух туристов, решивших спонтанно остаться на Мальте, вскоре задержали, а двоих продолжают разыскивать. По данным Moroccan News, беглецы были марокканцами. Заболевший пассажир находится в больнице под наблюдением.

Аналогичный инцидент произошел в мае 2024 года в Италии, когда самолет Air Arabia Maroc совершил экстренную посадку из-за недомогания пассажира. После приземления из самолета сбежали 17 марокканцев, ранее депортированных из Турции. Позже выяснилось, что сердечный приступ, который послужил причиной для посадки, был инсценирован.

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