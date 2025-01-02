Turkish Airlines столкнулась с клопами и беглыми пассажирами в начале года

Times of Malta сообщает, что рейс Turkish Airlines из Стамбула в Марракеш 1 января совершил внеплановую посадку на Мальте из-за резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров. После приземления на Мальте четверо пассажиров схватили свой багаж и сбежали из самолета. Двух туристов, решивших спонтанно остаться на Мальте, вскоре задержали, а двоих продолжают разыскивать. По данным Moroccan News, беглецы были марокканцами. Заболевший пассажир находится в больнице под наблюдением.