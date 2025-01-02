Наезд на толпу в Новом Орлеане: что известно о нападавшем и есть ли связь с взрывом Tesla в Лас-Вегасе

С 2015 по 2017 год Джаббар учился в Университете штата Джорджия, где получил степень бизнес-администрирования в области компьютерных информационных систем.

В интервью студенческой газете он рассказывал о трудностях адаптации к гражданской жизни. В частности, Джаббар жаловался на бюрократию, с которой он столкнулся, чтобы получить ветеранскую стипендию на оплату учебы, и на то, что ему сложно перестать использовать армейский жаргон.

«Ты выучиваешь столько аббревиатур. Ты не знаешь, как говорить, не используя эти [армейские] термины, и ты не знаешь, какие из них используются за пределами военных кругов», - говорил Джаббар.

После увольнения с активной службы он оставался в армейском резерве с 2015 по 2020 год. Как пишет Times, Джаббар возглавлял команду информационных технологий в 1-й бригадной боевой группе 82-й воздушно-десантной дивизии. Это подразделение, отмечает издание, известно как «Дьявольская бригада».

Джаббар закончил свою карьеру в армии в звании старшего сержанта.

У него были лицензии на охоту и рыбалку, а также лицензия агента недвижимости, которая истекла в 2023 году.

Джаббар служил в армии США и был командирован в Афганистан. Фото: Reuters

Джаббар дважды был женат. Со своей первой женой он развелся в 2012 году; у пары остались две дочери. Он вновь женился в 2017 году и развелся в 2022-м, в этом браке у него родился сын.