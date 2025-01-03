После празднования Нового года на улицах Таллинна остались кучи мусора и коробки от фейерверков

Житель Таллинна Вадим не скрывает своего недовольства по поводу того, что люди оставляют мусор. «Каждый год одно и то же! Не понимаю, как можно быть такими свиньями! Запустили фейерверки, а мусор бросили прямо на улице. Разве трудно убрать за собой?» - возмущается он.