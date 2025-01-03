Пт, 3.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

После празднования Нового года на улицах Таллинна остались кучи мусора и коробки от фейерверков

Copy
Мусор на дороге.
Мусор на дороге. Фото: Harku valla elanikud - Facebook

В Таллинне вновь возникла проблема с мусором, оставшимся после новогодних фейерверков. Несмотря на разъяснительную работу полиции и напоминания Спасательного департамента о правилах безопасности, горожане продолжают игнорировать ответственность за уборку остатков пиротехники, что приводит к загрязнению улиц и возгоранию мусора.

Житель Таллинна Вадим не скрывает своего недовольства по поводу того, что люди оставляют мусор. «Каждый год одно и то же! Не понимаю, как можно быть такими свиньями! Запустили фейерверки, а мусор бросили прямо на улице. Разве трудно убрать за собой?» - возмущается он.

Например, в Facebook-группе «Жители волости Харку» (Harku valla elanikud) после праздников были опубликованы фотографии, на которых видно гору мусора и коробок от фейерверков, брошенных на улице в новогоднюю ночь.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх