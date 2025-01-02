Swedbank: все больше людей нуждаются в помощи страхования кредитных платежей

По состоянию на ноябрь Swedbank выплатил 1,5 миллиона евро в качестве компенсации по страхованию кредитных платежей. «Так как в случае безработицы или потери трудоспособности страхование покрывает до 12 месяцев платежей по кредиту, часть компенсаций будет выплачиваться и в этом году», - пояснила руководитель направления страхования рисков Swedbank Лийна Лакс.

По словам Лакс, страхование кредитных платежей уже является обычной практикой при взятии ипотечного кредита, но при оформлении потребительских кредитов об этом часто не задумываются. «В таком случае становится сложнее выплачивать ежемесячные кредитные платежи, и при отсутствии сбережений снижение доходов может привести к возникновению трудностей с оплатой. Страхование кредитных платежей - это один из способов поддержания финансовой стабильности», - сказала Лакс.