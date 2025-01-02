Swedbank прогнозирует выплаты по страховым случаям кредитных платежей в размере более 3,6 миллиона евро за прошедший год. По сравнению с прошлым годом количество заявлений о возмещении ущерба увеличилось на десять процентов.
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Swedbank: все больше людей нуждаются в помощи страхования кредитных платежей
По состоянию на ноябрь Swedbank выплатил 1,5 миллиона евро в качестве компенсации по страхованию кредитных платежей. «Так как в случае безработицы или потери трудоспособности страхование покрывает до 12 месяцев платежей по кредиту, часть компенсаций будет выплачиваться и в этом году», - пояснила руководитель направления страхования рисков Swedbank Лийна Лакс.