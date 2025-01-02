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ГРАФИК На мировых фондовых рынках был рекордный год, крупнейшего проигравшего далеко искать не нужно

Перевод: Сергей Светлов
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Президент Аргентины Хавьер Милей провел жесткие экономические реформы, на которые там отреагировал фондовый рынок ростом цен более чем на сто процентов за год.
Президент Аргентины Хавьер Милей провел жесткие экономические реформы, на которые там отреагировал фондовый рынок ростом цен более чем на сто процентов за год. Фото: SETH WENIG

2024 год стал очень успешным для мировых фондовых рынков. Это относится к большинству бирж, которые завершили год с ростом. Двузначный рост рынков акций не был чем-то необычным.

53 фондовых индекса выросли как минимум на 10%. Два фондовых рынка смогли вырасти более чем на 100%. Речь идет о Аргентине, где в результате жестких экономических реформ акции подорожали на 172,3%, и Венесуэле, где рост составил 104,8%. Речь идет о росте стоимости акций в национальной валюте.

Если обобщить, то из 15 ведущих фондовых рынков у небольшого эстонского инвестора было бы очень сложно, если не невозможно, вложиться в них, и это можно охарактеризовать словом «экзотика». Тем не менее, рост на 28,6% индекса Nasdaq в США, который находится на 16-м месте, - это отличный результат.

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