2024 год стал очень успешным для мировых фондовых рынков. Это относится к большинству бирж, которые завершили год с ростом. Двузначный рост рынков акций не был чем-то необычным.
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ГРАФИК ⟩ На мировых фондовых рынках был рекордный год, крупнейшего проигравшего далеко искать не нужно
53 фондовых индекса выросли как минимум на 10%. Два фондовых рынка смогли вырасти более чем на 100%. Речь идет о Аргентине, где в результате жестких экономических реформ акции подорожали на 172,3%, и Венесуэле, где рост составил 104,8%. Речь идет о росте стоимости акций в национальной валюте.