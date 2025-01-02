ГРАФИК На мировых фондовых рынках был рекордный год, крупнейшего проигравшего далеко искать не нужно

53 фондовых индекса выросли как минимум на 10%. Два фондовых рынка смогли вырасти более чем на 100%. Речь идет о Аргентине, где в результате жестких экономических реформ акции подорожали на 172,3%, и Венесуэле, где рост составил 104,8%. Речь идет о росте стоимости акций в национальной валюте.

Если обобщить, то из 15 ведущих фондовых рынков у небольшого эстонского инвестора было бы очень сложно, если не невозможно, вложиться в них, и это можно охарактеризовать словом «экзотика». Тем не менее, рост на 28,6% индекса Nasdaq в США, который находится на 16-м месте, - это отличный результат.