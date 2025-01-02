Покупка недвижимости на аукционе судебного исполнителя: риски и рекомендации

«Во-первых, в рамках аукциона зачастую нет возможности тщательно осмотреть недвижимость до покупки. Иногда можно посетить объект в определенные часы или ознакомиться с предоставленным описанием», - отмечает маклер Arco Vara Карин Эйланд и добавляет, что состояние недвижимости может стать неожиданностью - приобретенный объект может потребовать значительных ремонтных или реконструкционных работ.

По словам риелтора, недвижимость, приобретенная на аукционе судебного исполнителя, может иметь долги предыдущего владельца - например, налоговые задолженности или неоплаченные счета. Эти обязательства могут перейти к новому владельцу. «Хотя начальная цена на аукционе может показаться выгодной, помимо аукционных сборов необходимо учитывать дополнительные расходы, включая юридические вопросы и иные обязательства», - поясняет Эйланд. Она добавляет, что для участия в аукционе часто требуется внести депозит, который гарантирует право участия и снижает риски.