Покупка недвижимости на аукционе судебного исполнителя может стать выгодной возможностью для приобретения жилья, однако перед принятием решения следует учитывать несколько важных аспектов.
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Покупка недвижимости на аукционе судебного исполнителя: риски и рекомендации
«Во-первых, в рамках аукциона зачастую нет возможности тщательно осмотреть недвижимость до покупки. Иногда можно посетить объект в определенные часы или ознакомиться с предоставленным описанием», - отмечает маклер Arco Vara Карин Эйланд и добавляет, что состояние недвижимости может стать неожиданностью - приобретенный объект может потребовать значительных ремонтных или реконструкционных работ.