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Покупка недвижимости на аукционе судебного исполнителя: риски и рекомендации

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Многоэтажный дом. Фото иллюстративное.
Многоэтажный дом. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Покупка недвижимости на аукционе судебного исполнителя может стать выгодной возможностью для приобретения жилья, однако перед принятием решения следует учитывать несколько важных аспектов.

«Во-первых, в рамках аукциона зачастую нет возможности тщательно осмотреть недвижимость до покупки. Иногда можно посетить объект в определенные часы или ознакомиться с предоставленным описанием», - отмечает маклер Arco Vara Карин Эйланд и добавляет, что состояние недвижимости может стать неожиданностью - приобретенный объект может потребовать значительных ремонтных или реконструкционных работ.

По словам риелтора, недвижимость, приобретенная на аукционе судебного исполнителя, может иметь долги предыдущего владельца - например, налоговые задолженности или неоплаченные счета. Эти обязательства могут перейти к новому владельцу. «Хотя начальная цена на аукционе может показаться выгодной, помимо аукционных сборов необходимо учитывать дополнительные расходы, включая юридические вопросы и иные обязательства», - поясняет Эйланд. Она добавляет, что для участия в аукционе часто требуется внести депозит, который гарантирует право участия и снижает риски.

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