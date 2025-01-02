Животное 2025 года: символ природы и гармонии

Лось впечатляет своими размерами: высота в холке достигает двух метров, а вес - до 600 килограммов. Он является крупнейшим представителем семейства оленей и самым крупным животным эстонских лесов. По данным государственной мониторинговой службы, на начало 2024 года численность популяции лосей в Эстонии составляла от 10 000 до 11 000 особей. Однако, по сравнению с предыдущим годом, эта цифра снизилась, особенно в материковой части страны.

Особую тревогу вызывает снижение доли телят в популяции, что является индикатором ее прироста. Этот показатель оказался самым низким за последние два десятилетия, что, вероятно, связано с усилением давления со стороны хищников. Кроме того, лось остается популярным объектом охоты: в прошлом году было добыто около 4000 особей.

Год лося станет временем для пристального изучения состояния популяции этого вида, факторов, влияющих на его численность, и взаимодействия человека с лосями, которые все чаще встречаются не только в лесах, но и в городской среде. Важным аспектом станет обсуждение связности мест обитания диких животных и воздействия масштабных инфраструктурных проектов, таких как экодукты и другие специальные переходы для фауны. Также будут исследоваться современные методы анализа численности лосей и их влияния на лесоводство.