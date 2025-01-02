Эстонское териологическое общество, совместно с рядом заинтересованных организаций, провозгласило лося (Alces alces) животным 2025 года. Этот величественный обитатель эстонских лесов, крупнейшее млекопитающее в стране, олицетворяет богатство природы и сложные взаимоотношения между человеком и дикой фауной.
Животное 2025 года: символ природы и гармонии
Лось впечатляет своими размерами: высота в холке достигает двух метров, а вес - до 600 килограммов. Он является крупнейшим представителем семейства оленей и самым крупным животным эстонских лесов. По данным государственной мониторинговой службы, на начало 2024 года численность популяции лосей в Эстонии составляла от 10 000 до 11 000 особей. Однако, по сравнению с предыдущим годом, эта цифра снизилась, особенно в материковой части страны.
Особую тревогу вызывает снижение доли телят в популяции, что является индикатором ее прироста. Этот показатель оказался самым низким за последние два десятилетия, что, вероятно, связано с усилением давления со стороны хищников. Кроме того, лось остается популярным объектом охоты: в прошлом году было добыто около 4000 особей.
Год лося станет временем для пристального изучения состояния популяции этого вида, факторов, влияющих на его численность, и взаимодействия человека с лосями, которые все чаще встречаются не только в лесах, но и в городской среде. Важным аспектом станет обсуждение связности мест обитания диких животных и воздействия масштабных инфраструктурных проектов, таких как экодукты и другие специальные переходы для фауны. Также будут исследоваться современные методы анализа численности лосей и их влияния на лесоводство.
«Лось - это не только мощное и харизматичное животное, но и символ природы, который требует от нас внимательного и осознанного отношения. Выбор его животным года подчеркивает необходимость поиска баланса между человеческой деятельностью и сохранением естественных мест обитания диких животных», - сказала представитель Эстонского териологического общества Рагне Эримяэ.
Каждый желающий может внести свой вклад в мероприятия года, регистрируя свои встречи с лосями или следы их присутствия с помощью приложений для наблюдений за природой или на платформе PlutoF. Эти данные помогут ученым исследовать передвижения лосей, особенно в городских условиях, и способствовать более эффективному планированию экологических сетей.
Мероприятия в рамках года лося проводятся при поддержке НКО «Животное года», Эстонского общества охотников, Таллиннского зоопарка, портала Looduskalender, Эстонского природного музея и центра Ülemiste.
Подробнее о лосях можно будет узнать в феврале, на официальном открытии года животного в Таллиннском зоопарке. Эстонское общество охотников планирует организовать серию мероприятий, включая конференцию, посвященную изучению лосей. Осенью, в сотрудничестве с центром Ülemiste и НКО «Животное года», будет открыта фотовыставка, посвященная этому величественному животному. Также Эстонская монетная компания выпустит памятную медаль в честь лося.
Актуальная информация о мероприятиях года лося будет публиковаться на официальных сайтах и в социальных сетях Эстонского териологического общества и его партнеров.