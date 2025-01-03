В прошлую субботу, 28 декабря, мэром Нарвы снова стала Катри Райк. В связи с праздниками и предыдущей неразберихой, новость если не прошла совсем незамеченной, то не вызвала чересчур сильного резонанса. Rus.Postimees поговорил с главными политиками горсобрания и самой Райк, чтобы узнать, как это произошло, и что ждет город в новом году при новом мэре.
Невозможное возможно: как Райк удалось снова стать мэром Нарвы и чего от этого ожидать?
Предыдущий вотум недоверия центристу Яану Тоотсу провалился месяц назад, и для смены власти не хватило буквально одного голоса - «за» проголосовали только 15. В этот раз вотум поддержали целых 16 человек, что дало возможность снять Тоотса с должности. На его место была предложена кандидатура Райк, которую поддержали уже 17 человек. Кто же изменил свое решение и почему?
По словам Яны Кондрашовой, в декабре фракцию Respekt покинули три человека - Владимир Жаворонков, Анна Коваленко и Антон Яковлев. «Но на внеочередной сессии в конце декабря они поддержали как недоверие мэру Тоотсу, так и другие решения из повестки дня. Вместе с ними нам хватило голосов», - сказала Кондрашова.
Именно эти трое депутатов и стали причиной, по которой вотум в этот раз нашел необходимую поддержку. «Этих людей отличает общая нестабильность в поведении. С нашей стороны мы соблюдали все договоренности. Существовала даже договоренность, согласно которой Владимир Жаворонков должен был стать депутатом горсобрания, и мы все были готовы за это проголосовать. Но потом он просто пропал и перестал выходить на связь», - сказал лидер фракции Narva Алексей Евграфов.
Он добавил, что Коваленко и Яковлев тоже до последнего обещали не поддержать вотум, но в итоге изменили свое решение. «У нас во фракции сейчас 14 человек, в коалиции Райк и Стальнухина - тоже. Эти люди поняли, что их голоса решающие, и что они могут торговаться», - считает Евграфов.
Туманное будущее
По словам Евграфова, у него и его команды есть надежда, что продержаться до муниципальных выборов в октябре у Райк не получится. «Жаворонков заявляет, что все они будут голосовать, как хотят, а в таком режиме работать невозможно. Либо это будет болото и стагнация, либо они где-то споткнутся», - добавил он.
Катри Райк считает, что выделять только троих конкретных людей, говоря о случившемся в конце декабря - неправильно. «Такова уж нарвская политика: все говорят со всеми, что-то обещают, и у разных людей разные интересы. И именно так каждый решает, куда двигается», - говорит мэр, добавляя, что слухи о грядущей нестабильности в горсобрании распространяет сам Алексей Евграфов.
«Не надо брать его слова на веру. Время покажет, а сейчас мы надеемся продолжить работу до октября именно в таком составе», - подчеркнула Райк.
Кондрашова выразила надежду на сотрудничество в горсобрании, ведь именно от этого зависит положение Катри Райк. «Команда у нас непростая, порой совершенно с разными взглядами и видением, но так же много и общих позиций в городских вопросах. Путем обсуждения надеемся находить решения», - сказала депутат фракции Respekt и, по совместительству теперь, заместитель председателя горсобрания.
Кондрашова добавила, что действующий созыв считают самым сложным, так как он характеризуется борьбой за математическое большинство, без которого невозможно реализовать ни предвыборные обещания, ни решения в рамках своего видения развития города.
«Поэтому команды с противоположными подходами к управлению постоянно ведут работу с депутатами внутри городского собрания целью стать большинством. Если у депутата не совпадают взгляды на управление городом, он может присоединиться к более близкой к его политическим взглядам команде. Я бы не осуждала за это», - сказала Кондрашова.
Планы и цели
Райк рассказала, что уже в субботу уходит в неоплачиваемый отпуск на две недели, так как он был запланирован еще до того, как она снова стала мэром. «Сейчас я уже не могу отказаться и поэтому еду за свой счет. Я понимаю, что это не очень хорошо, но иногда так бывает. Я уезжаю не с легким сердцем, но кое-какие вещи мне уже удалось поставить на рельсы», - говорит мэр.
Она отмечает, что на финишную прямую выходит обсуждение инвестиционного проекта для Нарвы. Его суть в том, что уже осенью этого года нарвский ЗАГс переедет с Кренгольма на Петровскую площадь, и там появится возможность открыть зал для регистрации.
«Чтобы человеку не приходилось бегать по разным чиновникам. Теперь все ответы на вопросы можно будет получить в одном месте. Это будут проектные деньги, но очень надеюсь, что мы их получим. Это вроде и мелочь, но мелочь важная. Людям это важно, и вопрос ЗАГса поднимался неоднократно», - сказала Райк, добавив, что этот вопрос поднимается перед каждыми выборами.
Мэр отметила, что целыми днями перед отъездом ведет переговоры: она уже успела пообщаться с министром образования Кристиной Каллас, с министром климата Йоко Алендером, впереди - переговоры с министром инфраструктуры Владимиром Светом.
«Работа началась и достаточно бурно. Моя любимая тема - это тема отопления. Мы сейчас надеемся, что до конца марта будет работать балтийская электростанция, и цена останется на уровне прошлого года. Но нужно понимать, что ниже эта цена уже никогда не будет», - сказала Райк. Она добавила, что темы ремонта виадука и переход на эстонский не менее важны.
Напомним, что на данный момент в Нарвском горсобрании существуют три фракции - фракция Narva, которую возглавляет Алексей Евграфов, фракция Respekt, которую возглавляет Яна Кондрашова, и фракция Narva 2.0, которую возглавляет Михаил Стальнухин. Между Respekt и Narva 2.0 заключен коалиционный договор. Поскольку Райк стала мэром, ей пришлось покинуть состав горсобрания, на ее место придет Роман Бойко. Внефракционными депутатами являются Вадим Орлов, Анна Коваленко, Антон Яковлев, Елена Каврус, Антон Николаев, Владимир Жаворонков и Екатерина Голубцова.