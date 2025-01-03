Невозможное возможно: как Райк удалось снова стать мэром Нарвы и чего от этого ожидать?

«Поэтому команды с противоположными подходами к управлению постоянно ведут работу с депутатами внутри городского собрания целью стать большинством. Если у депутата не совпадают взгляды на управление городом, он может присоединиться к более близкой к его политическим взглядам команде. Я бы не осуждала за это», - сказала Кондрашова.

Планы и цели

Райк рассказала, что уже в субботу уходит в неоплачиваемый отпуск на две недели, так как он был запланирован еще до того, как она снова стала мэром. «Сейчас я уже не могу отказаться и поэтому еду за свой счет. Я понимаю, что это не очень хорошо, но иногда так бывает. Я уезжаю не с легким сердцем, но кое-какие вещи мне уже удалось поставить на рельсы», - говорит мэр.

Она отмечает, что на финишную прямую выходит обсуждение инвестиционного проекта для Нарвы. Его суть в том, что уже осенью этого года нарвский ЗАГс переедет с Кренгольма на Петровскую площадь, и там появится возможность открыть зал для регистрации.