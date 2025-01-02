Ключ к прогрессу: что стоит обсудить на собеседовании по развитию?

Искусственный интеллект: новые возможности и вызовы

С учетом бурного развития искусственного интеллекта (ИИ) важно задавать вопрос о профессиональном развитии в контексте ИИ. Планирование развития сотрудников - это подходящее время, чтобы обсудить, как крупные языковые модели и другие технологии уже повлияли на нашу работу.

Сегодня практически не осталось сфер или задач, на которые ИИ не оказывал бы влияние: от составления протоколов совещаний до генерации идей и преобразования содержания работы.

Конечно, пробовать что-то новое всегда полезно, но освоение новых технологий - это отдельный процесс. Поверхностное обучение или «быстрые советы» могут принести больше вреда, чем пользы, как для сотрудника, так и для организации. Например, качество ответов от ChatGPT зависит от того, насколько точно и корректно сформулирован запрос. То есть, результат зависит от того, что и как вы спрашиваете.

Кроме того, важно тщательно обдумывать, какой информацией мы делимся в сети. Если в запросах содержатся личные данные, коммерческие тайны или ответы на опросы сотрудников, пока неясно, куда эти данные могут попасть в будущем.

Чем больше внимания уделяется осознанному обучению работе с технологиями, тем шире возможности для их эффективного использования. Интуитивное тестирование не позволяет максимально раскрыть потенциал инструментов.

Опасности бездействия

Если мы сегодня не спросим у членов команды, в чем они хотят развиваться, это может стать угрозой как для их личного роста, так и для конкурентоспособности организации.

Отсутствие этого вопроса приведет к тому, что через полгода или год мы останемся в той же точке, что и сейчас. В современном мире невозможно игнорировать необходимость повышения квалификации и переквалификации.