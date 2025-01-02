Во многих организациях уже начался или скоро начнется интенсивный период собеседований по развитию сотрудников. Какой ключевой вопрос обязательно стоит включить в обсуждение планов развития в этом году?
Ключ к прогрессу: что стоит обсудить на собеседовании по развитию?
Раз в год в компаниях наступает «сезон» проведения собеседований по развитию, когда руководители обсуждают с сотрудниками их карьерные цели. Опыт показывает, что раз в 12 месяцев - это слишком мало, и более полезно обсуждать ожидания и потребности как минимум дважды в год.
Подготовка к таким собеседованиям - прекрасная возможность пересмотреть текущие практики и внести новые, актуальные темы. Это важно не только для того, чтобы процесс был современным и отражал глобальные изменения, но, и чтобы он не превращался в однообразную формальность с повторяющимися из года в год вопросами.
Ключевой вопрос
Работодатели все чаще замечают, что наряду с такими важными мотиваторами, как стабильность и справедливая зарплата, для сотрудников становится все более значимой сама ценность работы. Все чаще люди задаются вопросом: что дает мне моя работа как сотруднику и нравится ли мне то, что я делаю?
В свете этого одним из главных вопросов при планировании развития должно стать следующее: «Чему новому я могу научиться, чтобы стать лучше в своей работе, и какую пользу это принесет организации?»
Во-первых, этот вопрос важен с точки зрения конкурентоспособности самого сотрудника. Анализ своих сильных и слабых сторон помогает сотруднику понять, какие навыки стоит развивать, чтобы добиться лучших результатов. Во-вторых, если такую «домашнюю работу» за сотрудника выполняет руководитель, есть риск, что предложенные идеи будут восприняты без энтузиазма.
Искусственный интеллект: новые возможности и вызовы
С учетом бурного развития искусственного интеллекта (ИИ) важно задавать вопрос о профессиональном развитии в контексте ИИ. Планирование развития сотрудников - это подходящее время, чтобы обсудить, как крупные языковые модели и другие технологии уже повлияли на нашу работу.
Сегодня практически не осталось сфер или задач, на которые ИИ не оказывал бы влияние: от составления протоколов совещаний до генерации идей и преобразования содержания работы.
Конечно, пробовать что-то новое всегда полезно, но освоение новых технологий - это отдельный процесс. Поверхностное обучение или «быстрые советы» могут принести больше вреда, чем пользы, как для сотрудника, так и для организации. Например, качество ответов от ChatGPT зависит от того, насколько точно и корректно сформулирован запрос. То есть, результат зависит от того, что и как вы спрашиваете.
Кроме того, важно тщательно обдумывать, какой информацией мы делимся в сети. Если в запросах содержатся личные данные, коммерческие тайны или ответы на опросы сотрудников, пока неясно, куда эти данные могут попасть в будущем.
Чем больше внимания уделяется осознанному обучению работе с технологиями, тем шире возможности для их эффективного использования. Интуитивное тестирование не позволяет максимально раскрыть потенциал инструментов.
Опасности бездействия
Если мы сегодня не спросим у членов команды, в чем они хотят развиваться, это может стать угрозой как для их личного роста, так и для конкурентоспособности организации.
Отсутствие этого вопроса приведет к тому, что через полгода или год мы останемся в той же точке, что и сейчас. В современном мире невозможно игнорировать необходимость повышения квалификации и переквалификации.