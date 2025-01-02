Предупреждение: ​сильный снегопад в ближайшие часы ухудшит видимость и приведет к гололедице

Во второй половине дня в Западной Эстонии ожидается слабый снегопад. Главные и второстепенные дороги в основном обработаны реагентами, между колеями встречается снег или смесь мокрого снега и реагентов.

Температура воздуха по всей Эстонии около нуля. Скользкие участки чаще встречаются на подъемах, а также на полосах разгона и торможения на перекрестках.

По прогнозу погоды, вечером по многим регионам пройдет снег, после полуночи его интенсивность возрастет. Сильный снегопад пройдет полосой через всю территорию Эстонии с запада на восток. Температура воздуха ночью от 2 до 8 градусов мороза, на побережье местами достигнет 0 градусов.

Ожидается метель, видимость в условиях сильного снегопада будет плохой. В северной и южной Эстонии ожидается более 20 см снега. На дорогах будет скользко.