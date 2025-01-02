«Смотришь на него и не думаешь ни о чем»: в первые часы нового года в Южно-Эстонской больнице родился мальчик

«Ждали долго, но наконец малыш с нами, и все хорошо», - говорит Марие Мустмаа, которая стала мамой в 4:33 утра в первый день нового года. В четверг вместе со своим партнером Тимо Куузом они принимали поздравления от руководства больницы и журналистов Lõuna-Eesti Postimees в семейной палате. Уставшие, но счастливые. Гордятся ли они?