Из-за аварии водопровода в Таллинне временно изменилась организация дорожного движения

В связи с аварией водопровода по адресу Пярнуское шоссе, 125, с 6:00 утра 3 января до конца дня 4 января изменятся маршруты автобусов №5, 14, 18, 18A, 20, 20A, 32, 36 и 96 в направлении центра города.

Фото: Tallinna linnavalitsus

Объезд будет организован через улицы Алеви и Тонди. Маршруты автобусов, двигающихся по направлению из центра, останутся без изменений. Все запланированные остановки будут сохранены.

Движение в центр города будет осуществляться по Пярнускому шоссе до улицы Алеви, а оттуда по улице Тонди обратно на Пярнуское шоссе. В направлении из города сохранятся две полосы движения. Движение трамваев не изменится.

Участок Пярнуского шоссе от дома номер 125а и до улицы Юурдевео переведен на двустороннее движение. На месте будут работать регулировщики движения.

Работы по устранению аварии водопровода начались в 6 часов утра в пятницу и будут завершены как можно скорее, но не позднее вечера субботы.