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Из-за аварии водопровода в Таллинне временно изменятся автобусные маршруты

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Авария водопровода. Иллюстративное фото.
Авария водопровода. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Из-за аварии водопровода временно изменятся автобусные маршруты на Пярнуском шоссе.

В связи с аварией водопровода по адресу Пярнуское шоссе, 125, с 6:00 утра 3 января до конца дня 4 января изменятся маршруты автобусов №5, 14, 18, 18A, 20, 20A, 32, 36 и 96 в направлении центра города.

Фото статьи
Фото: Tallinna linnavalitsus

Объезд будет организован через улицы Алеви и Тонди. Маршруты автобусов, двигающихся по направлению из центра, останутся без изменений. Все запланированные остановки будут сохранены.

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